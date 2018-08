Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Reutlingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde er am Donnerstagabend von einem Auto gerammt, dessen Fahrer noch schnell die Spur wechseln wollte. Der Biker stürzte von seiner Harley-Davidson und kam in eine Klinik.