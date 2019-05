Schwangere nach Unfall im Kreis Steinburg in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kreis Steinburg (dpa/lno) - Eine schwangere 29-Jährige ist bei einem Unfall in Rethwisch (Kreis Steinburg) lebensgefährlich verletzt worden. Auch ihr ungeborenes Kind und ihr Beifahrer seien in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Ein Autofahrer war am Samstagabend beim Überholen auf einer Kreuzung in die Seite des Autos der 29-Jährigen gekracht, als diese abbiegen wollte. Die 29-Jährige und ihr Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Verursacher des Zusammenstoßes blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. "shz.de" hatte zunächst über den Unfall berichtet.