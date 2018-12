19-Jähriger Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Ein 19 Jahre alter Fußgänger ist in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitag beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in einem Kreisverkehr von einer 81-jährigen Autofahrerin übersehen und von dem Wagen erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige wurde auf den Asphalt geschleudert, wobei er sich eine Verletzung am Knie sowie schwere Gesichtsverletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Mann in das Rendsburger Krankenhaus, von dort wurde er in das Kieler Universitätsklinikum gebracht. Die 81-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Sie erwarte nun eine Anzeige, hieß es.