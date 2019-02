Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grunbach (dpa) - Eine Autofahrerin hat in Grunbach (Rems-Murr-Kreis) einem Polizeiauto die Vorfahrt genommen. Die Frau prallte mit ihrem Auto am Mittwochabend mit dem Streifenwagen zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Beamte wurden bei dem Unfall demnach leicht verletzt, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Warum die Frau die Vorfahrt missachtet hatte, war zunächst unklar.