Reckseck am Neckar: Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

01. Oktober 2018 09:08 Unfälle - Remseck am Neckar

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß bei Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) sind vier Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer habe am Montagmorgen einen Lkw überholen wollen und sei mit einem Kastenwagen zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrer der Unfallwagen wurden demnach schwer, die zwei Beifahrer leicht verletzt. Die Identität der Verletzten war zunächst unklar. Die Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.