Angetrunkener Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Remse (dpa/sn) - Ein Kradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto am Sonntagnachmittag in Remse schwer verletzt worden. Das teilte die Zwickauer Polizei am Montagmorgen mit. Der 47-Jährige war demnach mit seinem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße 175 in Remse unterwegs und wollte links abbiegen. Dabei habe er ein entgegenkommendes Auto übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Kradfahrer sei gestürzt, habe sich schwer verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest habe bei dem 48-Jährigen einen Wert von 0,54 Promille ergeben. Der Sachschaden belaufe sich auf gut 10 000 Euro.