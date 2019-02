Senior fährt in Rudolstadt gegen zwei Hauswände

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Ein Senior hat in Rudolstadt die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen zwei Hauswände gefahren. Dabei wurden am Donnerstagabend der 74-Jährige sowie zwei Fußgängerinnen verletzt, wie die Polizei in Saalfeld am Freitag mitteilte. Demnach sagten Zeugen, dass der Mann im Ortsteil Remda plötzlich von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen seitlich gegen ein Wohnhaus gefahren sei. Anschließend habe der Mann Vollgas gegeben und sei noch gegen die Wand eines gegenüberliegenden Hauses gefahren. Zwei Frauen, die sich vor dem Gebäude aufhielten, konnten sich nach eigenen Angaben mit einem Sprung zur Seite retten, hieß es. Sie wurden leicht verletzt, ebenso der Fahrer.

Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Der entstandene Sachschaden und die Unfallursache waren zunächst unklar.