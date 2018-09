Fünfjähriger bei Autounfall in Reinsdorf schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reinsdorf (dpa/sn) - Ein fünfjähriger Junge ist bei einem Autounfall in Reinsdorf im (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Das Kind saß im Auto seiner 40-Jährigen Mutter, die am Montag auf einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammenstieß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Mutter blieb unverletzt. Bei dem Aufprall verletzte sich die 44 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos leicht. Der 5-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.