Motorradfahrer kommt bei Zusammenstoß mit Pkw ums Leben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reichshof (dpa/lnw) - Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Nach erstem Ermittlungsstand wollte der Mann in Reichshof im Oberbergischen Kreis vor einer Kuppe ein Treckergespann überholen. Dabei kollidierte er bei einer Kreuzung eines Feldweges mit dem Pkw einer 78 Jahre alten Fahrerin, die die Straße überqueren wollte, wie die Polizei berichtete. Der 50-Jährige stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Die Frau wurde leicht verletzt. Laut ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Motorradfahrer keine Fahrerlaubnis.