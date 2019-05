Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reichenbach (dpa/sn) - In Reichenbach (Vogtlandkreis) ist eine 87 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Frau sei am Donnerstagvormittag mit ihrem Rollator über die Straße gegangen, als sie ein Kleinbus erfasste, teilte die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses sei gerade links abgebogen und habe sie dabei übersehen. Rettungskräfte brachten die 87-Jährige in ein Krankenhaus.