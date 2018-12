Junger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reichelsheim (dpa/lhe) - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Reichelsheim (Odenwald) tödlich verletzt worden. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin sei mit ihrem Wagen von einem Supermarktparkplatz auf die Bundesstraße 38 abgebogen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Dort sei es am Dienstagabend zu dem Zusammenstoß gekommen. Der 21 Jahre alte Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch auf dem Weg zum Rettungshubschrauber starb. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.