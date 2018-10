Pedale verwechsel: Unfall auf Verkehrsübungsplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Recklinghausen (dpa/lnw) - Zwei Frauen sind bei einem Unfall auf einem ADAC-Verkehrsübungsplatz in Recklinghausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stießen die 50- und eine 24- Jährige während einer Übungsfahrt am Sonntag zusammen, weil die ältere Frau Gas- und Bremspedal verwechselte. Beide Beteiligten wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.