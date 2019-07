Männer feiern in Wohnung und stürzen vom Balkon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ravensburg (dpa/lsw) - Vermutlich weil sie zu viel Alkohol getrunken haben, sind zwei Männer vom Balkon einer Wohnung in Ravensburg gestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Inhaber der Wohnung mit zwei Gästen den Samstag über getrunken. Als sich ein Gast schlafen legte, feierten die beiden anderen weiter. Die 43 und 29 Jahre alten Männer stürzten schließlich vom Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und schlugen auf den geteerten Boden auf. Dabei verletzten sie sich schwer. Eine Nachbarin wurde den Angaben nach durch das Geräusch des Aufpralls auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Der schlafende Gast wurde erst wach, als die Polizei in der Wohnung eintraf.