Kollege zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt

Ratingen (dpa/lnw) - Ein 48 Jahre alter Mann ist in Ratingen zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Kollege des Manns hatte mit einem Lastwagen im Kreis Mettmann einen halbseitig parkenden Lastwagen desselben Unternehmens passiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 48-Jähriger geriet aus bislang ungeklärter Ursache zwischen die Fahrzeuge in dem verkehrsberuhigten Bereich der Straße. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Aufgrund eines angeforderten Rettungshubschraubers wurde eine in der Nähe liegende Straße für 20 Minuten gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.