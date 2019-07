Direkt aus dem dpa-Newskanal

Timmendorfer Strand (dpa/lno) - Ein 54 Jahre alte Zimmermann, der am Montag bei einem Arbeitsunfall in Timmendorfer Strand schwer verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 54-Jährige war auf einer Baustelle in dem Ostseebad von einer umstürzenden Holzwand eingeklemmt worden. Er wurde in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Dort sei er noch am Montag gestorben, sagte ein Polizeisprecher.