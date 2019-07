Mann von umstürzender Holzwand eingeklemmt: Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Timmendorfer Strand (dpa/lno) - Ein 54 Jahre alter Zimmermann ist am Montag bei einem Unfall auf einer Baustelle in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 54-Jährige zusammen mit Kollegen mit dem Aufstellen von Holzrahmenbauwänden beschäftigt. Plötzlich erfasste eine Windböe eine dieser Wände, so dass sie auf den Zimmermann stürzte. Der 54-Jährige wurde zwischen der Wand und einem Holzbalken eingeklemmt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.