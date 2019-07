Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Zugmaschine

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Einen Tag nach einer Kollision mit einer Sattelzugmaschine ist eine 56 Jahre alte Autofahrerin in einem Lübecker Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Autofahrerin aus Lübeck war am Mittwoch auf der Landesstraße 309 bei Techau im Kreis Ostholstein mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einer Sattelzugmaschine zusammengestoßen. Die Frau wurde nach Polizeiangaben in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Lübecker Klinik geflogen. Warum die 56-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar.