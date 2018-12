Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kraak (dpa/mv) - Beim Reinigen der Melkanlage in einem Milchviehbetrieb in Kraak (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Frau leicht verletzt worden. Sie habe beim Spülen der Leitungen am Dienstag Reizungen der Atemwege erlitten, teilte die Polizei mit. Es seien chemische Substanzen freigesetzt worden, deren Dämpfe die 28-Jährige einatmete. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.