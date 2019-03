Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rastede (dpa/lni) - Bei einem Autounfall auf einer Kreuzung in Rastede (Landkreis Ammerland) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 24-jährige Frau am Freitagabend mit ihrem Kleintransporter nach links abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die beiden Insassen des anderen Wagens schwer verletzt ins Krankenhaus kamen. Die Unfallverursacherin erlitt leichtere Blessuren.