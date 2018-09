Auffahrunfall auf A5: 80 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rastatt (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall von zwei Sattelzügen auf der Autobahn 5 ist ein Schaden von rund 80 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer eines 40-Tonners sei am Dienstagnachmittag vermutlich aus Unachtsamkeit im stockenden Verkehr auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zwei Fahrspuren der A5 in Richtung Karlsruhe waren bis in den Abend für Aufräumarbeiten gesperrt, der Verkehr staute sich mehrere Kilometer.