Eine Tote und drei Schwerverletzte bei Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rabenau (dpa/sn) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, wie die Polizei in Dresden am Montagmorgen mitteilte. Ein 87-Jähriger war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf der Bundesstraße 170 von dem Rabenauer Ortsteil Karsdorf in Richtung Possendorf unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr. Dort stieß das Auto mit dem Wagen einer 54-Jährigen zusammen.

Die 54-Jährige und ihre 55 Jahre alte Beifahrerin sowie der 87 Jahre alte Autofahrer wurden schwer verletzt. Die 78 Jahre alte Beifahrerin des Mannes wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, in dem sie an den Folgen ihrer Verletzungen starb. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die B 170 war für etwa fünf Stunden gesperrt.