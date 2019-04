Betrunkener Lastwagenfahrer von Autofahrern gestoppt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Raben Steinfeld (dpa/mv) - Couragierte Autofahrer haben einen betrunkenen Lastwagenfahrer bei Schwerin gestoppt und damit möglicherweise Schlimmeres verhindert. Der 53-jährige Lkw-Fahrer war zunächst mit 2,27 Promille von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei er in Schlangenlinien weitergefahren und in den Gegenverkehr geraten - glücklicherweise kam es nicht zu einer Kollision. An einer Kreuzung schließlich hielten zwei Insassen eines Pkw den Laster an, holten den Fahrer aus dem Führerhaus und beendeten so die Fahrt.