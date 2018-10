Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quakenbrück (dpa/lni) - Der Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Unfall in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) tödlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 48-Jährige am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto geprallt, sagte ein Polizeisprecher am späten Dienstagabend. Das Auto habe am Fahrbahnrand in Höhe einer Straßenlaterne gestanden und sei gut sichtbar gewesen. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.