Motorblock bei Unfall aus Auto gerissen: Ein Verletzter

Puderbach (dpa/lrs) - Bei einem schweren Unfall auf der A3 ist ein Motor aus einem Auto gerissen worden. Der 23-jährige Unfallfahrer sei leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Montabaur am Montag. Der Mann war am späten Sonntagabend bei Puderbach-Urbach in Fahrtrichtung Frankfurt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanken geschleudert. Die A3 wurde mit Trümmern seines Autos übersäht. Dadurch seien die Fahrzeuge von zwei weiteren Verkehrsteilnehmern beschädigt worden. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt. Die A3 wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt.