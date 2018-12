Autofahrer kommt von Straße ab und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Straßenhaus (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist im Norden von Rheinland-Pfalz von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Das Auto des 32-Jährigen überschlug sich aus zunächst unbekanntem Grund am Samstag, wie die Polizei in Straßenhaus mitteilte. Das Auto blieb schließlich auf der Seite liegen. Der 32-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Puderbach (Landkreis Neuwied) dauerten an, erklärte die Polizei.