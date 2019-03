Vier Verletzte bei Unfall auf Autobahnparkplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Prüm (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Autobahn A60 bei Prüm in der Westeifel sind am Freitag vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 19 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz zunächst mit einem Verkehrszeichen und dann mit einem nicht ordnungsgemäß geparkten Lastwagen zusammengestoßen. Die junge Frau wurde eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Insassen in ihrem Fahrzeug wurden leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden.