Frau fährt im Vollrausch mit Auto Jugendliche um

Pronstorf (dpa/lno) - Eine 34 Jahre alte Frau hat im Pronstorfer Ortsteil Strenglin im Vollrausch mit ihrem Auto zwei Jugendliche angefahren und teils schwer verletzt. Die Frau sei am vergangenen Mittwoch mit ihrem Wagen in einer Linkskurve von der Landesstraße 69 abgekommen und habe zwei auf dem Gehweg laufende Jugendliche erfasst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 17-Jährige wurde dabei den Angaben zufolge leicht, sein 18-jähriger Begleiter schwer verletzt.

Statt den Verletzten zu helfen - einer von ihnen lag laut Polizei bewegungsunfähig auf dem Gehweg - habe die führerscheinlose 34-Jährige aus dem Raum Segeberg ihre Fahrt fortgesetzt. Dabei rammte sie mit ihrem Auto unter anderem mehrere Mülltonnen, deren Inhalt sich auf der Straße verteilte, und setzte ihren Wagen schließlich gegen einen Lichtmast, der umknickte.

Dort habe die Frau dann ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug abgeschlossen und sei gegangen. Als die Polizei schließlich die Halterin überprüfen konnte, wies das Alkoholmessgerät den Angaben zufolge bei der Frau einen Wert von 1,8 Promille aus. Die Folge: Das Auto wurde beschlagnahmt und die 34-Jährige müsse sich nun unter anderem wegen Fahrerflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.