Autofahrer stößt mit Hirschkuh zusammen

Probstzella (dpa/th) - Mit dem Schrecken davongekommen ist ein Autofahrer bei Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). Der 33-Jährige stieß mit seinem Wagen in der Nacht zu Donnerstag auf einer Landstraße mit einer Hirschkuh zusammen, wie die Polizei in Saalfeld mitteilte. Das Tier lief plötzlich über die Fahrbahn. Der Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Die Hirschkuh wurde schwer verletzt und verendete noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.