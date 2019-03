Auto fährt bei Großenhain in Gegenverkehr: zwei Tote

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großenhain (dpa/sn) - Ein Auto ist bei Großenhain (Landkreis Meißen) in den Gegenverkehr gefahren und dort mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Zwei Menschen starben, eine Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein 80 Jahre alter Autofahrer verlor demnach am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Auto, das in den Straßengraben geschleudert wurde. Der 24-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Danach kollidierte der Wagen des 80-Jährigen mit einem weiteren Auto, dessen 34-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde.