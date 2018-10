Auto überschlägt sich: zwei Tote, zwei Insassen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Prichsenstadt (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Prichsenstadt in Unterfranken sind zwei Insassen eines Autos ums Leben gekommen. Die anderen Beiden schweben in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Der mit vier Personen besetzte Wagen sei am späten Sonntagabend von der Fahrbahn abgekommen, habe sich mehrfach überschlagen und sei dann auf dem Dach liegen geblieben. Einer der Verletzten setzte noch selbst den Notruf ab.

Nähere Angaben zum Unfallhergang und zur Identität der vier Insassen gab es noch nicht. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zum Unfall kam. Zeugen, denen der schwarze Pkw im Zusammenhang mit dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Kitzinger Polizei in Verbindung zu setzen.