Potsdam (dpa/bb) - Bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 62 Menschen verletzt worden. Getötet wurde niemand, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen sagte. Insgesamt wurden 454 Verkehrsunfälle gezählt.