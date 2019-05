Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pößneck (dpa/th) - Bei einem Arbeitsunfall in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ist eine Frau von einem Gabelstapler angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog die 38 Jahre alte Mitarbeiterin einer Logistikfirma ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Wie es zu dem Arbeitsunfall am Montagabend kam, war noch nicht klar.