Pößneck (dpa/th) - Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Pößneck (Saale-Orla-Kreis) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 34-Jähriger beim Überholen in den Gegenverkehr und krachte frontal mit seinem Wagen in das Fahrzeug des Mannes. Der 79-Jährige starb am frühen Mittwochabend noch an der Unfallstelle. Der Verursacher kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 281 war gesperrt.