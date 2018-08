Zwei Verletzte durch Unfall auf der A 1 bei Bad Oldesloe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Oldesloe (dpa/lno) - Bei einem Unfall auf der Autobahn A 1 bei Bad Oldesloe sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 35 Jahre alter Mann geriet mit seinem Wagen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und stieß dort mit einem Wohnmobil zusammen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dadurch verlor er die Kontrolle. Sei Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 51 Jahre alte Fahrerin des Wohnmobils brachte ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall nach Polizeiangaben leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25 000 Euro. Der rechte Fahrstreifen der A 1 in Richtung Norden war zeitweise gesperrt.