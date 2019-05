Fahranfänger rammt entgegenkommendes Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bergzabern/Landau (dpa/lrs) - Weil er zwei Rehen auf der Straße ausweichen wollte, ist ein junger Autofahrer in der Pfalz mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Dabei wurden der 18-Jährige und die 21 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos leicht verletzt, wie die Polizei in Landau am Samstag mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag auf der Bundesstraße 48 bei Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße).