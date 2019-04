Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pleidelsheim (dpa/lsw) - Ein brennendes Auto hat auf der Autobahn 81 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) für Behinderungen im Verkehr gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, geriet der Wagen am Morgen wegen eines technischen Defekts in Brand. Verletzt wurde niemand. Weil die Feuerwehr die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart während der Löscharbeiten sperren musste, gab es etwa bis 9.30 Uhr Behinderungen im Berufsverkehr.