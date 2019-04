Betrunkener Dieb baut Unfall mit Gabelstapler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Ein betrunkener Mann hat in Plauen im Vogtland mit einem gestohlenen Gabelstapler erheblichen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, krachte der Dieb am Donnerstagabend erst gegen ein Verkehrsschild und rammte dann ein parkendes Auto. Danach kletterte der 31-Jährige aus dem Gabelstapler und rannte weg. Die Polizei fasste den Mann wenig später und nahm ihn fest. Es entstand ein Schaden von mindestens 40 000 Euro. Was der Dieb mit dem Gabelstapler vorhatte, konnte die Polizei in Zwickau nicht sagen.