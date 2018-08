Auto überschlägt sich mehrfach: zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Ein Autofahrer und sein Beifahrer sind in Plauen (Vogtlandkreis) mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der 27-jährige Fahrer überholte am Donnerstagabend ein anderes Auto und verlor in einer Kurve die Kontrolle, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte. Das Auto überschlug sich mehrfach, der 26-jährige Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.