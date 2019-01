Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Ein junger Metallarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in Plauen (Vogtlandkreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, passierte das Unglück am Dienstagnachmittag in einer Stahlbaufirma. Die Rettungskräfte konnten dem 18-Jährigen nicht mehr helfen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.