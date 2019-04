Auto gerät nach Unfall in Plaue in Brand: Ein Toter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plaue (dpa/th) - Bei einem Autounfall im Ilm-Kreis ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Wagen fuhr in der Nacht zu Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache in Plaue gegen einen Brückenpfeiler und geriet anschließend in Brand, wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte. Im Auto wurde ein Toter gefunden. Zur Identität konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Man gehe davon aus, dass es sich um den Fahrer handele, sagte ein Sprecher. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.