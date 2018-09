Brennender Lastwagen löst 20-Kilometer-Stau aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plaidt (dpa/lrs) - Ein brennender Lastwagen voller Plastikmüll hat auf der Autobahn 61 in der Eifel ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer am Donnerstag ein Feuer im Motorraum und konnte den Lkw noch auf dem Standstreifen abstellen. Wegen des Löscheinsatzes und der Bergung des Wracks war die A61 in Richtung Koblenz rund fünf Stunden voll gesperrt.

Laut Polizei bildete sich ein mehr als 20 Kilometer langer Stau. In der Warteschlange gab es mehrere kleinere Unfälle mit Sachschäden. Zunächst hatte die "Rhein-Zeitung" über den brennenden Lastwagen berichtet.

Der Brand in dem Sattelzug brach laut Polizei vermutlich wegen eines technischen Defektes aus. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 100 000 Euro.