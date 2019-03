Frau vom eigenen Wagen überrollt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Auf einem Grundstück in Pirna ist eine 56-jährige Frau von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden - vermutlich, weil sie es zuvor nicht ausreichend gesichert hatte. Laut Polizei hatte sie den Wagen am Donnerstagnachmittag vor dem Haus abgestellt und war dann die Einfahrt hinuntergegangen, um eine Mülltonne zu holen. In dem Augenblick habe sich das Fahrzeug selbstständig gemacht und die Frau erfasst. Die Feuerwehr musste sie den Angaben zufolge befreien. Anschließend kam die 56-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.