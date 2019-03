Mehrere geparkte Autos gestreift: 25 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Ein 59-jähriger Mann hat in Pirmasens mit seinem Wagen vier parkende Autos gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Mann verursachte dabei einen Schaden von rund 25 000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zunächst hatte am Donnerstag den Außenspiegel eines Autos abgefahren und seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nur wenige Meter später rammte er kurz hintereinander drei weitere Fahrzeuge und fuhr trotzdem weiter. Erst nach zwei Kilometern rief er die Polizei an.