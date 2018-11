Frau verletzt sich lebensgefährlich bei Sturz in Linienbus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim (dpa/lsw) - Eine 80 Jahre alte Frau hat sich am Mittwoch bei einem Sturz in einem Linienbus in Pforzheim (Kreis Karlsruhe) lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel die Seniorin nach bisherigen Ermittlungen in den Treppenbereich des Busses, als dieser an einer Haltestelle anfuhr. Warum die Frau stürzte, war zunächst unklar. Die 80-Jährige wurde noch vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.