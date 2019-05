Beim Ausparken: Auto rutscht Böschung runter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim (dpa/lsw) - In Pforzheim hat eine Autofahrerin beim Ausparken Gaspedal und Bremse verwechselt. Das Auto der 42-Jährigen habe daraufhin am Sonntagabend einen Gartenzaun durchbrochen und sei eine Böschung vier Meter tief heruntergerutscht, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Eine Frau sah den Unfall, eilte zu Hilfe und half den beiden Kindern der Fahrerin, die mit im Auto gesessen hatten, auszusteigen. Um nicht noch tiefer abzurutschen, hielt die 42-Jährige die Bremse gedrückt und musste schließlich von der Feuerwehr befreit werden. Verletzt wurde niemand.