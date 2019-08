Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim (dpa/lsw) - Beide Füße eines 56-jährigen Arbeiters hat eine Frau in Pforzheim mit ihrem Auto überrollt. Offenbar übersah die 37-Jährige in einer Kurve den Mann, der sich während seiner Arbeiten auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants gekniet hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 56-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Er hatte die Straße laut Polizei nicht abgesichert. Was genau er am Mittwoch auf dem Boden gemacht hatte, ist nicht bekannt.