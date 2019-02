Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfinztal (dpa/lsw) - Ein 67 Jahre alter Fußgänger ist in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Dienstag am Straßenrand geparkt, er ging erst auf dem Gehweg und dann auf die Straße - offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Ein 78 Jahre alter Autofahrer erfasste den Mann mit seinem Wagen, der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert. Er erlitt bei dem Unfall schwere Kopf- und Rückenverletzungen, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.