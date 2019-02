Autofahrer erfasst drei Fußgänger und kracht in Holzstadl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Petting (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat auf einer Landstraße nahe dem oberbayerischen Petting (Landkreis Traunstein) drei Fußgänger erfasst und ist in einen Holzstadl gekracht. Zunächst war laut Polizei unklar, ob einer der beiden Insassen des Wagens am Steuer saß. Die Beamten suchten deshalb auch mithilfe eines Hubschraubers nach dem angeblich flüchtigen Fahrer. Bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag wurde einer der Fußgänger schwer, die anderen beiden wurden leicht verletzt. Auch die zwei Insassen des Wagens - wie alle Unfallbeteiligten junge Männer um die 20 Jahre - kamen mit leichten Blessuren ins Krankenhaus. Das Duo war den Angaben zufolge schwer betrunken.