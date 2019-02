Schüler in Buswartehäuschen von Auto erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Petriroda (dpa/th) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitag im Landkreis Gotha ein 13 Jahre alter Schüler schwer verletzt worden. Er saß in einem Buswartehäuschen der Gemeinde Petriroda, als eine 62-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abkam und in den Unterstand fuhr, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war ihr ein unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Die Frau wich aus, überfuhr die Bordsteinkante und krachte in das Wartehäuschen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeug machen können.