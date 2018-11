Direkt aus dem dpa-Newskanal

Petershagen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann am späten Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Aufprall war so heftig, dass sein Wagen völlig zerstört wurde. Der Fahrer starb an der Unfallstelle.